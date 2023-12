Kurzfristiger Personalengpass: Zugverkehr zwischen Gera und Leipzig ist gestört

Ein Zug der Erfurter Bahn wartet am Hauptbahnhof in Gera auf die Abfahrt in Richtung Leipzig.

Gera Der Deutschen Bahn ist Personal ausgefallen: Das hat Folgen für die Hauptstrecke von Thüringen nach Sachsen, so dass die Erfurter Bahn eine Reisewarnung ausspricht.

Kurzfristig kommt es an diesem Wochenende zu einer Verkehrseinschränkung auf der Hauptstrecke zwischen Gera und Leipzig. Wie die Erfurter Bahn am späten Freitagabend mitgeteilt hat, ist ein Stellwerk der Deutschen Bahn nicht besetzt. Das hat erhebliche Auswirkungen.

Wie Hella Tänzer, die Sprecherin der Erfurter Bahn, mitteilte, ist wegen eines kurzfristigen Personalausfalls bei der DB Netz AG das Stellwerk in Reuden am Sonnabend und Sonntag, 9 und 10. Dezember von 6 bis 18 Uhr nicht besetzt. „Die Züge der Erfurter Bahn können daher nicht von Zeitz nach Profen durchfahren“, so die Sprecherin.

Ersatzkonzept mit Anschlussverlusten und Überfüllung

Deshalb hat die Erfurter Bahn ein Ersatzkonzept aufgestellt. Die Züge pendeln jeweils zwischen Leipzig und Profen sowie zwischen Zeitz und Gera. Die Erfurter Bahn habe zwar kurzfristig einen Bus für das Wochenende organisieren können, der ständig zwischen Profen und Zeitz pendelt. „Es muss aber mit Anschlussverlusten und Überfüllung gerechnet werden“, sagt Tänzer. Sie bittet die Fahrgäste zu prüfen, ob Ausflüge auf die Weihnachtsmärkte per Bahn möglicherweise auf das dritte Adventwochenende verschoben werden können.

An beiden Tagen nach 18 Uhr sollen die Züge laut Auskunft der Deutschen Bahn wieder durchgängig zwischen Gera und Leipzig verkehren.

Fahrgäste der Deutschen Bahn in dieser Woche schon leidgeplagt

In dieser Woche waren die Fahrgäste bereits leidgeplagt. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hatte zum Warnstreik aufgerufen. Deshalb war der Bahnverkehr in den Zügen der Deutschen Bahn vom Donnerstagabend bis Freitagabend eingeschränkt. Die Fahrten der Erfurter Bahn waren vom Streik hingegen nicht betroffen. Am Sonntag ist der Fahrplanwechsel bei der Bahn geplant. Ab diesem Zeitpunkt sind auf mehreren Strecken in Ostthüringen neue Fahrzeuge im Einsatz. Auf der Saalbahn wird auf einzelnen Verbindungen die Kapazität in den Zügen erhöht. Rund um Gera kommt es zu Fahrplanänderungen.