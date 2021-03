Mann droht mit Waffen und Sprengstoff – Festnahme bei SEK-Einsatz in Weida

Weida. Ein 54 Jahre alter Mann hat mit einem Drohanruf einen Großeinsatz in Weida ausgelöst. Spezialeinheiten von LKA und Bereitschaftspolizei kamen zum Einsatz.

Ein 54-Jähriger hat am Samstagabend einen SEK-Einsatz in der Neustädter Straße in Weida ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann sich gegen 17.40 Uhr telefonisch bei der Polizei in Gera gemeldet und damit gedroht, sich und seinem Umfeld mit Waffen und Sprengmitteln etwas anzutun.

Als die Greizer Polizei anrückte, befand sich der polizeibekannte Mann allein in seiner Wohnung und wiederholte seine Drohungen. Spezialeinheiten des Thüringer Landeskriminalamtes und der Bereitschaftspolizei kamen daraufhin zum Einsatz. Es wurde ein Sammelpunkt auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes eingerichtet, wo auch Feuerwehr und Rettungsdienst bereit standen.

Über Telefongespräche habe die Polizei erreicht, dass der 54-Jährige schließlich aus seiner Wohnung kam, vor der er gegen 21.15 Uhr festgenommen wurde. Dabei leistete der Mann Widerstand.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung, bei der auch ein Sprengstoffsuchhund beteiligt war, wurden keine Schusswaffen oder Sprengstoff gefunden. Es wurden vier Schwerter und ein Totschläger sichergestellt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiter an.

