Mutmaßliche Täter nach Randale in Gera gefasst - Autofahrerin mit zwei Promille im Auto unterwegs

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und Umgebung.

Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr wurde die Polizei in Gera zur Straßenbahnhaltestelle Thüringer Straße/ Hilde-Coppi-Straße gerufen. Es wurde gemeldet, dass Unbekannte dort randalieren würden. Vor Ort zeigte sich den Polizisten ein Bild der Zerstörung. Die Scheiben des Wartehäuschens waren eingeschlagen, der Fahrkartenautomat sowie der Mülleimer beschädigt und diverse Graffiti gesprüht worden. In der Nähe konnten laut Polizei zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Gegen die beiden jungen Männer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Mit zwei Promille am Steuer

Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurde eine 56-jährige Autofahrerin auf der Ronneburger Straße zwischen Gera und Ronneburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei der Frau deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen worden sei, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2 Promille, so die Polizei. Die damit absolut fahruntüchtige Frau wurde zur Blutentnahme gebracht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Betrunken E-Scooter gefahren

Zwei E-Scooter-Fahrer sind am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in der Berliner Straße in Gera kontrolliert worden. Laut Polizei wurde bei beiden Alkoholgeruch festgestellt. Bei dem 31-jährigen Fahrer ergab der Test einen Wert von 1,30 Promille, bei der 24-Jährigen einen Wert von 1,70 Promille. Beide mussten daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.