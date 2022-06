Rentner kracht mit BMW in Metallhandel

Gera. Einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall meldet die Polizei in Gera. Ein Rentner hat sich mit seinem BMW überschlagen und ist in einen Metallhandel gekracht.

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall beschäftigte die Polizei am Freitag in der Straße Hinter dem Südbahnhof in Gera. Ein 79-Jähriger befand sich den Angaben zufolge gegen 10.57 Uhr an der Kreuzung Am Elsterdamm/Hinter dem Südbahnhof und wollte nach links in Richtung des Parkplatzes des dortigen Baumarktes fahren. Aus bisher ungeklärter Ursache reagierte er zunächst verzögert auf das Grünlicht der Ampel und fuhr dann urplötzlich mit zunehmender Geschwindigkeit etwa 120 Meter an der geplanten Einfahrt vorbei, in Richtung des Radweges am ehemaligen BUGA-Gelände. Dabei geriet er auf eine Böschung und krachte in die Fassadenverkleidung eines Metallhandels.

Der BMW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Durch Ersthelfer konnte das Fahrzeug auf die Räder gekippt werden, sodass der 79-Jährige aus dem Fahrzeug aussteigen konnte. Er sei nur leicht verletzt gewesen und benötigte keine ärztliche Versorgung, so die Polizei. Am Auto entstand dagegen Totalschaden. Die Fassade der Werkshalle wurde durch die Kollision aufgerissen. Die dort zur Unfallzeit tätigen Mitarbeiter blieben unverletzt.

Gegen den nüchternen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, da alters- oder medikamentenbedingte Ursachen nicht auszuschließen waren.

