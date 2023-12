Bei der Jobmesse am Stand von Kaeser Kompressoren Gera: Jasmin Dietsch (links), Abteilung Personalwesen des Unternehmens, im Gespräch mit dem Gymnasiasten Manuel und dessen Mutter Mandy Frenzel.

Jahresrückblick Rückblick 2023: Das war das erste Quartal 2023 in Gera

Gera Die Anwohnerparkausweise in Gera werden teurer, Bauerfeind entscheidet sich gegen einen Neubau in Bieblach/Ost und in Weida ist das Oschütztal-Viadukt einsturzgefährdet.

Januar

1. Januar Björn aus Pößneck wird als erstes Neujahrsbaby um 0.52 Uhr in Gera geboren.

1. Januar Anwohnerparkausweise kosten in Gera nicht mehr 30,70 Euro pro Jahr, sondern 90 Euro.

1. Januar Bad Köstritz fusioniert mit Hartmannsdorf, bekommt einen neuen Ortsteil und zwei neue Mitglieder im nun 19-köpfigen Stadtrat.

4. Januar Gera rangiert im Thüringer Heimat-Check auf dem letzten Platz beim Zustand von Straßen und Gehwegen.

28. Januar Erste Jobmesse mit 29 Ausstellern in der Tonhalle Gera.

31. Januar Fred Hamann verabschiedet sich als Leiter der Wilhelm-Busch-Grundschule Gera und nach 40 Jahren als Lehrer.

Februar

2. Februar Der „Jagdhof“, eine Gaststätte in Gera, existiert seit 50 Jahren.

4. Februar Der Geraer Wald-Eisenbahn-Verein ist Gastgeber für das zwölfte nationale Parkeisenbahntreffen mit Gästen aus Berlin, Halle, Görlitz, Leipzig, Chemnitz, Cottbus, Dresen und Votterode.

6. Februar Callcenter-Dienstleister Tricontes360 in der Geraer Hainstraße mit knapp 200 Mitarbeitern meldet Insolvenz an. Inzwischen ist der Standort geschlossen.

10. Februar Die Bauerfeind AG erweitert den Standort in der Keplerstraße, an dem Anfang des Jahres 220 Mitarbeiter beschäftigt sind, und verzichtet auf den Neubau in Bieblach/Ost.

12. Februar 70. Faschings-Session in Pölzig startet mit dem Schlachtruf: „Pölzonia Helau!“

17. Februar Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit ist die Wiesestraße in Gera wieder frei befahrbar.

20. Februar Die Tatrabahnen 309 und 310 schickt der Geraer Verkehrsbetrieb mit Holzsitzen auf die Reise durch Gera.

27. Februar Die Freiwillige Feuerwehr Gera-Liebschwitz belegt Platz 3 im Wettbewerb um den Ostthüringer Feuerwehrpreis, ausgelobt von Volksbank und OTZ.

März

1. März Bachl weiht in Ronneburg das für 50 Millionen Euro neu gebaute Steinwolle-Werk ein.

Im neuen Steinwolle-Dämmstoffwerk der Unternehmensgruppe Karl Bachl in Ronneburg arbeiten etwa 130 Mitarbeiter in vier Schichten. Foto: Peter Michaelis

2. März Das Kulturzentrum Häselburg bekommt die finale Auszeichnung für die IBA 2023.

7. März Die Bahnhofstraße in Weida wird wegen Einsturzgefahr des Oschütztal-Viadukts voll gesperrt. Am 10. März ist Thüringens Ministerpräsident dort.

10. März Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera eröffnet eine Bibliothek der Dinge und leiht beispielsweise Energieverbrauchsgerät, Bürgeleisen und Akkuschrauber aus.

15. März Die Autorin Annerose Kirchner aus Gera übergibt dem Stadtarchiv ihre Unterlagen.

31. März Wolfgang Hartick hat 30 Jahre die Leitstelle der Berufsfeuerwehr geleitet und geht in den Ruhestand.