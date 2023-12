Rückblick 2023 Gera: Holzhuhn thront wieder im Hofwiesenpark

Mittelpunkt des zur Buge 2007 in Gera und Ronneburg eröffneten Spieleovals erneuert.

25. April: Das in der Holzwerkstatt des Amtes für Stadtgrün nachgebaute Huhn, für viele das Wahrzeichen des Hofwiesenparks, ist wieder an seinen alten Standort zurückgekehrt. Mitarbeiter des Amtes haben ihm den Kopf aufgesetzt. Bevor das beliebte Spielgerät wieder zum Klettern und Rutschen genutzt wird, ist noch einiges zu tun. Mit einem großen Fest wird das beliebte Spielgerät zum Kindertag am 1. Juni eingeweiht.