Streit eskaliert zu Schlägerei – Gartengeräte entwendet –Bierdiebstahl endet im Krankenhaus

Gera/Münchenbernsdorf. Mehrere Streifenwagen mussten in Gera wegen einer Schlägerei ausrücken. Auch ein Bierdiebstahl und ein Einbruch beschäftigten die Polizei. Das sind die Meldungen.

Mehrere Streifenwagen rückten am Donnerstagabend aufgrund einer gemeldeten Schlägerei zwischen mehreren Personen gegen 17.40 Uhr in die Gartenstraße in Gera zum Einsatz aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 36 Jahren eskaliert war. Weitere Anwesende befanden sich lediglich in unmittelbarer Nähe, so dass der Eindruck einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten entstanden sei, erklärte die Polizei. Bei der Auseinandersetzung wurde der 36-Jährige verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gartenlaube aufgebrochen – Zeugen gesucht

Den Garten einer 35-Jährigen in der Kirschallee in Münchenbernsdorf haben Unbekannte ins Visier genommen. Laut Polizei drangen sie gewaltsam in den Garten und in den Geräteschuppen ein. Dort stahlen sie schließlich mehrere Gartengeräte, unter anderem eine Motorsense, einen Kärcher und Kettensägen. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden.

Bierdiebstahl endet im Krankenhaus

Ein 67-Jähriger hat am Donnerstag gegen 10.40 Uhr in einem Supermarkt in der Otto-Rothe-Straße in Gera versucht mehrere Dosen Bier zu stehlen. Als der Mann von Mitarbeitern des Marktes daraufhin angesprochen wurde, habe dieser nicht reagiert. Der Versuch den Dieb festzuhalten und ihm das Bier wieder abzunehmen, scheiterte zunächst, da er sein Beutegut gewaltsam wieder an sich riss. Durch das Eingreifen eines zweiten Mitarbeiters konnten die Bierdosen schließlich doch gesichert und die Polizei informiert werden. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss nun mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen. Da bei dem 67-Jährigen noch vor Ort medizinische Probleme aufgetreten seien, wurde ein Rettungswagen gerufen, der ihn ins Krankenhaus brachte.

