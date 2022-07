Gevelsberg: Randalierer beschädigt Pkw mit Bauzäunen

Ein Polizeiwagen im Einsatz. In Gevelsberg hat ein stark alkoholisierter Randalier Pkw beschädigt und ist auf den Sicherheitsdienst los gegangen.

Gevelsberg. Ein stark alkoholisierter Randalierer hat in Gevelsberg bei der VHS Pkw mit Bauzäunen beschädigt. Danach ging er auf den Sicherheitsdienst los.

Ein 52-jähriger Gevelsberger hat am Dienstagabend auf den Treppen des VHS-Gebäudes mit Zugang zur Weststraße randaliert. Der Mann stieß die zu diesem Zeitpunkt dort aufgestellten Bauzäune um, die auf einen geparkten Ford und einen VW Polo fielen und diese beschädigten. Der Mann ging währenddessen weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtete das Geschehen und sprach den 52-Jährigen darauf an. Nach Angaben des Sicherheitsbeamten wurde der Gevelsberger umgehend aggressiv. Er habe ihn angeschrien. Als der Gevelsberger dann bedrohlich auf ihn zugegangen sei, nahm der Mitarbeiter den 52-Jährigen in den Schwitzkasten und fixierte diesen anschließend am Boden.

Die bereits informierte Polizei nahm den Mann anschließend in Empfang. Er war stark alkoholisiert und wollte sich zum Geschehenen nicht äußern. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Mann entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen