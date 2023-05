1. Neudietendorfer Dorfflohmarkt im ganzen Ort

Neudietendorf. Der 1. Neudietendorfer Dorfflohmarkt findet vor den Haustüren im ganzen Ort statt. Dazu gibt es ein zentrales Rahmenprogramm, auch für Kinder.

Über den ganzen Ort soll sich das Gelände des 1. Neudietendorfer Dorfflohmarktes erstrecken. Am Sonntag, 7. Mai, werden von 11 bis 17 Uhr rund 100 Stände vor den Haustüren aufgebaut. In der Ortsmitte an der Zinzendorfstraße wird die Versorgung am Kuchenbuffet im Festzelt, Getränkewagen und mit Grillspezialitäten sichergestellt. Am Zinzendorfhaus wird für die kleinen Gäste einiges geboten, heißt es beim Veranstalter weiter.

Die Anreise mit der Bahn ist empfehlenswert, heißt es weiter. Es gibt aber auch Parkplätze. Die gesperrte Ortsdurchfahrt sollte kein Problem sein, es gibt auf der südlichen Seite einige Parkmöglichkeiten. Auch hier finden sich schon einige Flohmarktstände, wie beispielsweise in der Hinter- und Uferstraße.