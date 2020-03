110 Jahre Otto Jürgen, nun von Urenkelin geführt

Mit einem Gläschen Sekt und Angeboten wird am Dienstag, 10. März, in der Beckengasse 2 in Waltershausen direkt gegenüber dem historischen Rathaus und dem Markt gefeiert. Das Kurzwaren- und Bekleidungsgeschäft Otto Jürgen, nun in der vierten Generation von Anke Nowotny geführt, begeht 110 Jahre Geschäftseröffnung. Ab 9 Uhr öffnet sich wie jeden Werktag wieder der Blick auf das Angebot an Strick- und Häkelgarnen in gut 100 Farbtönen, Unterwäsche für Frauen und Männer auch in ungewöhnlichen Größen, Knöpfen, Mützen und Hüten, Hemden und Bindern, Pullovern, Handtüchern und selbst gestrickten Taschen und Strümpfen.

Doch im Ladengeschäft, das über zwei große Schaufenster verfügt, ist zur Zeit einiges anders. Das östliche Schaufenster illustriert sowohl die lange und bewegte Firmengeschichte wie auch die Besonderheiten der jüngeren Vergangenheit, vor allem was Mode und Kleidung betrifft. Eine alte Registrierkasse, eine Etama-Etikettiermaschine, ein Schaufensterpuppe in Art einer Statue, die Mieder trägt, die in den 20er- und 30er Jahren Mode waren, Fotos, Zeitungsausschnitte, Monogramm-Vorlagen zum Sticken und Handarbeitszeitschriften sowie Produkt-Prospekte sind darin anzuschauen, am besten in den Nachmittags- und Abendstunden, wenn die Sonne sich nicht zu stark im Schaufenster spiegelt.

Schon nach zwei Jahren Umzug in größere Räume nötig

Die Dekoration enthält Zeitungsanzeigen, darunter eine vom 15. Juli 1927. Sie verweist auf die Eröffnung „meines durch Umbau bedeutend vergrößerten Ladens“, unterzeichnet mit Otto Jürgen, Modehaus. Da hat die Firma schon eine 17-jährige Geschichte hinter sich. Am 10. März 1910, vor genau 110 Jahren eröffnete Otto Jürgen in der Borngasse 11 ein Textilgeschäft. Um die Jahrhundertwende war Jürgen als Angestellter einer Kohlensäure-Firma nach Waltershausen gekommen. Da das nicht lange gut ging, erinnerte er sich an seinen erlernten Kaufmannsberuf und machte sich selbstständig. Schon 1912 zog er in größere Räume am Markt, auch wegen der besseren Lage für das Geschäft. Die Geschäfte gingen gut. So kam es zum Umbau auf 120 Quadratmeter Verkaufsfläche. Auch große Schaufenster wurden benötigt.

Der Mangel an Waren und Heizmaterial zwang dann während des zweiten Weltkrieges, den Verkaufsraum wieder zu verkleinern. Der Schwerpunkt lag von da an auf den Dienstleistungen rund um die Reparatur von Kleidungsstücken aller Art. 1946 übernahm Otto Jürgens Sohn Ernst das Geschäft, nach dem er aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war. Doch kurz darauf musste er das Geschäft an den Konsum abgeben. Doch Otto Jürgen gab nicht auf, führte den Laden in einem kleinen Geschäft an einer Häuserecke weiter, wiederum mit dem Schwerpunkt auf Dienstleistungen. Laufmaschen wurden beseitigt, Hemdkragen repariert, chemisch gereinigt und Vorlagen für Handarbeiten wurden angefertigt. Erst allmählich, mit der Verbesserung der Versorgungslage in der DDR, wurde der Handel wieder bedeutender.

Ingrid Mazur, die Mutter von Anke Nowotny, die vor kurzem verstarb, übernahm das Geschäft, als Otto Jürgen schon Rentner war. War es in jener Zeit die Kunst, Waren zu beschaffen, galt es nach der Wende, sich im Überfluss zu behaupten. Das gelang Ingrid und gelingt nun Anke Nowotny mit der Vielfalt des Angebots und fachkundiger Beratung.