Die gebürtige Friedrichrodaerin Sarah Pfeifer (2. von links) kam durch Freiwilligenarbeit 2017 an die Vorschule im tansanischen Arusha, die sie heute mit dem Verein Watoyo unterstützt.

1200 Ziegelsteine zu vergeben: Friedrichrodaerin hilft in Tansania

Berlin/Arusha. Der Verein Watoyo unterstützt Kinder in Tansania. Ihnen soll zu Weihnachten der Traum von einer neuen Vorschule erfüllt werden. Dahinter steckt unter anderem eine Frau aus Friedrichroda.

In drei Wochen ist Weihnachten, auch in Tansania. Rund ein Drittel der Bevölkerung des ostafrikanischen Lands ist christlich. Auf dem Wunschzettel der Kinder in der Millionenstadt Arusha stehen 1200 Ziegelsteine – zumindest symbolisch, denn im Waisenheim Samaritan Village soll die Vorschule einen Anbau bekommen. Das Vorhaben unterstützt der deutsche Verein Watoyo. Eine der Gründerinnen ist Sarah Pfeifer, gebürtige Friedrichrodaerin.

2017 trafen sich Sarah Pfeifer und Carla Waldvogel in Arusha. Die eine suchte in der Freiwilligenarbeit Abwechslung vom Job beim Fernsehen, die andere volontierte während ihres Lehramtsstudiums in dem Waisenheim. Schon damals versuchten die Deutschen, Hilfsgüter für die tansanischen Kinder zu organisieren. Der Fall des kleinen Godson brachte die Erkenntnis, dass es im Samaritan Village langfristige braucht.

Der fünfjährige Godson war von der Rutsche gefallen und hatte sich das Bein gebrochen. Aus Angst, die Behandlungskosten nicht zahlen zu können, wollte die Mutter ihn selbst pflegen. Doch die Verletzung machte eine Operation und Rehabilitation nötig. Die Frauen überzeugten Godsons Mutter und sammelten Spenden, um die Krankenhausrechnungen zu begleichen. Ihr Engagement setzten Pfeifer und Waldvogel mit dem Verein fort, den sie Watoyo nannten – ein Mix aus „moyo“, Swahili für „Herz“ und „watoto“ für Kinder.

Vorschule wird für die Jüngsten erweitert

In dem Samaritan Village kommen aktuell 60 Kinder und Jugendliche unter. Die Einrichtung ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Es wurden Felder dazugekauft, auf denen Obst und Gemüse angebaut und Nutztiere gehalten werden. Die Vorschule des Waisenheims soll nun auch für Kinder ab vier Jahren erweitert werden.

An der frühkindlichen Bildung haben nicht nur die kleinen Bewohnerinnen und Bewohner des Heims teil, sondern es profitieren auch viele Kinder in der ärmlichen Umgebung drumherum, die die Vorschule besuchen. Der Kauf des Grundstücks für den Anbau läuft bereits. Für den Vorschulbau werden etwa 30.000 Euro benötigt. 1200 symbolische Ziegelsteine à 25 Euro braucht es also.

Damit kann man an Weihnachten doppelt Freude stiften – bei den Kindern in Arusha und bei Menschen, denen man die Spende zum Fest schenkt. Schließlich ist Spenden Herz, nicht Reichtum – so sagt man es in Tansania.

Mehr Infos unter watoyo-tanzania.de