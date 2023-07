13 Millionen Euro für neues Glasfasernetz in Drei Gleichen

4200 Haushalte sollen in der Gemeinde Drei Gleichen sowie in Schwabhausen erschlossen werden. (Archiv)

Drei Gleichen. Baustart steht in sieben Orten bevor. Seebergen und Wechmar sollen im zweiten Bauabschnitt folgen.

Die Glasfasererschließung in den Orten Cobstädt, Grabsleben, Großrettbach, Günthersleben, Mühlberg, Wandersleben sowie Schwabhausen kann starten, wie die Thüringer Netkom am Donnerstag mitteilte. Nach der Vertragsunterzeichnung Ende vergangenen Jahres hätten die Planungen des neuen Netzes begonnen. Getreu dem Motto: lieber ein paar Tage länger geplant, als hinterher teuer gebaut, seien vorhandene Infrastrukturen der Thüringer Energienetze sowie Baumaßnahmen in der Gemeinde mit in die Planungen einbezogen worden, heißt es weiter.

Ein Fokus habe dabei auf Gewerbegebieten und Unternehmen sowie öffentlichen Gebäuden gelegen. „Nun haben wir die so genannte Baureife erreicht und können endlich mit den ersten sieben Orten loslegen“, zeigt sich Hendrik Westendorff, Geschäftsführer Thüringer Netkom zufrieden. Es soll in fast allen Orten gleichzeitig gestartet werden.

Die Orte Seebergen und Wechmar würden technologisch bedingt unmittelbar in der nächsten Phase folgen. Die Netkom will eine umfangreiche Informationskampagne starten. Es soll neben den baulichen Themen auch die Vorteile des neuen Glasfasernetzes erläutert werden.

„Alle Bürger sollten in den nächsten Tagen in ihre Briefkästen schauen und bei Fragen die Kontaktmöglichkeiten per Telefon oder im persönlichen Beratungstermin nutzen“, so Westendorff. Zum jeweiligen Baustart werde ein symbolischer Spatenstich vorbereitet, danach würden die Erschließungsarbeiten der insgesamt 4200 Haushalte beginnen.

Die Thüringer Netkom investiere rund 13 Millionen Euro in das Gesamtvorhaben, es würden keine Fördermittel in Anspruch genommen.