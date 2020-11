13 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden im Kreis Gotha

Die Gesamtzahl der bislang seit Beginn der Pandemie im Landkreis Gotha positiv auf das Coronavirus getesteten Personen laut Zählweise des Robert-Koch-Institutes ist am Donnerstagmorgen auf 529 gestiegen. Das waren laut Landratsamt Gotha 13 mehr als am Vortag. Davon galten am Donnerstag 68 Menschen als erkrankt (plus elf). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog

Acht von ihnen werden stationär behandelt, davon wiederum zwei auf der Intensivstation. Genesen seien inzwischen 430 Personen – zwei mehr als am Tag zuvor. An oder mit der Lungenkrankheit gestorben sind im Landkreis Gotha bisher 31 Menschen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Gotha wurde am Donnerstag mit 22,2 Infizierten pro 100.000 Einwohner angegeben und liegt damit weiterhin unter der ersten Warnschwelle von 35.