15 Stunden beim Großbrand im Einsatz

Gotha. Feuerwehr Gotha-Stadtmitte bestätigt zur Jahreshauptversammlung Wehrführung im Amt

Am Samstag trafen sich die Kameraden der Feuerwehr Gotha-Stadtmitte zu ihrer Jahreshauptversammlung, die erste nach der Corona-Zwangspause. Oberbürgermeister Knut Kreuch, Andreas Ritter, Leiter der Gothaer Feuerwehr, Detlef Berndt, Vertreter der freiwilligen Feuerwehren, und Thomas Fröhlich, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbands, lobten die ständige Einsatzbereitschaft der personalstärksten Wehr der Stadt.

Wehrführer Thomas Herhold bedankte sich bei der Stadtspitze für die neue Technik, welche in den letzten Jahren angeschafft wurde, mahnte aber den Zustand des Gerätehauses an. 51-mal wurden die Floriansjünger im letzten Jahr gefordert. Sie leisteten dabei knapp 93 Einsatzstunden.

In Erinnerung ist allen der Großbrand in der Parkstraße am 10. Juli, als die Feuerwehrleute von Gotha-Stadtmitte fast 15 Stunden im Einsatz waren. Auch zig Veranstaltungen unterstützten sie, ob Brandsicherheitswachen auf Schloss Friedenstein, in der Stadthalle oder Firmenfeiern. Auch beim Herrichten von Flüchtlingsunterkünften packten sie mit an, insgesamt knapp 600 Stunden.

Aktuell zählt die Feuerwehr Gotha-Stadtmitte 41 Mitglieder, davon 37 in der Einsatzabteilung. Der Jugendfeuerwehr gehören aktuell 26 Kinder an, darunter sieben Mädchen, berichtete Jugendwartin Ines Steppat.

Bei der Wahl der Wehrführung wurden Leiter Thomas Herhold und sein Stellvertreter Christian Metz im Amt bestätigt. In den Feuerwehrausschuss wurden Claudia Koch, Patrick Dreßler und Tino Zelsmann gewählt. Die Vertretung der Alters- und Ehrenabteilung übernimmt Kornelia Ritter. Beförderungen bildeten den Abschluss der Jahreshauptversammlung.