Menschen kamen bei dem Brand in Tambach-Dietharz nicht zu Schaden (Symboldbild).

150.000 Euro Schaden bei Brand eines Mehrfamilienhauses in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. In Tambach-Dietharz wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Mehrfamilienhaus gerufen. Die Ursache für das Feuer ist unklar, der Schaden immens.

Bei einem Brand in Tambach-Dietharz ist am Montagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Laut einer ersten Polizeimitteilung war ihr gegen 7 Uhr gemeldet worden, dass ein Mehrfamilienhaus in der Waldstraße brannte.

Was das Feuer verursacht hat, sei bisher unklar. Die Polizei ermittelt. Der Schaden an dem Haus wird insgesamt auf 150.000 Euro geschätzt.