1500 Buchen bei Langenhain gepflanzt

Mitglieder des Kreisverbands der AfD Ilm-Kreis-Gotha pflanzen seit einigen Jahren Baumsetzlinge, so auch in diesem Jahr. Am vergangenen Sonnabend trafen sich Mitglieder des Kreisverbands und Mitglieder benachbarter Kreisverbände, um bei Langenhain junge Bäumchen zu pflanzen.

Wie es in einer Mitteilung der Partei weiter heißt, waren unter den Teilnehmern auch der Bundestagsabgeordnete und Kreissprecher Marcus Bühl sowie der Landtagsabgeordnete und Schatzmeister des Kreisverbands, Olaf Kießling. Insgesamt konnten 1500 Buchen gepflanzt werden. Zum Abschluss gab es Bratwürste und Rostbrätel. „Mit unseren Baumpflanzaktionen leisten wir einen aktiven Beitrag zum Erhalt unseres schönen Thüringer Waldes“, sagte Marcus Bühl.