16 Punkte auf der Tagesordnung des Stadtrates in Friedrichroda

Friedrichroda. Der Stadtrat von Friedrichroda hat ein volles Programm. Es geht auch um den Stadtwald und eine Uferbefestigung.

Die nächste Stadtratssitzung findet in Friedrichroda am Donnerstag, 30. März, ab 19 Uhr statt. Tagungsort des Gremiums ist das Wasserwerk in der Unteren Bachstraße 12, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt.

16 Punkte stehen auf der Tagesordnung des öffentlicher Teils. So sollen der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Finsterbergen sowie sein Stellvertreter ernannt werden. Weiterhin geht es um die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2018 der Stadt.

Die Stadträte wollen über eine außerplanmäßige Ausgabe für das Jahr 2022 abstimmen. Es geht um die Bildung einer Sonderrücklage „Stadtwald“. Zudem soll über eine weitere überplanmäßige Ausgabe abgestimmt werden. Es geht um die Notsicherung der Uferbefestigung am Schilfwasser im Bereich Auf dem Weidig. Auf der Tagesordnung steht auch der Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohnmobilstellplatz“. Zudem ist geplant, über die Änderung der Satzung der Stadt über die Erhebung eines Kurbeitrages abzustimmen.

Der Bürgermeister will Bericht erstatten, und es soll eine Fragestunde für Bürger und Stadtratsmitglieder geben.