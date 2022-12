16 Zimmer, Altar, Turm: Warum Kirchen im Kreis Gotha nicht verkauft werden

Victoria Augener schreibt über Ehrenamtliche die dafür sorgen, dass die Kirche im Dorf bleibt.

„Kirche zu verkaufen“ – Anzeigen mit solchen Angeboten findet man gar nicht mal so selten im Internet. Zuletzt sollte sogar der Regensburger Dom unter den Hammer kommen. Einen zweiten Turm gäbe es gratis dazu und der Wecker sei auch integriert, schrieb ein Nutzer auf einem Kleinanzeigenportal und erlaubte sich damit zum Faschingsauftakt am 11.11. einen Scherz.

Ganz ernst meint es hingegen die Lübecker Kirchengemeinde St. Jürgen, die die Kreuzkirche veräußern will. 16 Zimmer, 1800 Quadratmeter und ein siebenstelliger Kaufpreis. Mitglieder- und Personalschwund machten eine Änderung in der Gebäudeinfrastruktur unausweichlich, heißt es von den Verantwortlichen.

Dass es in unserer Region noch nicht so weit gekommen ist, ist wohl auch den emsigen Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden zu verdanken. Sie sammeln unermüdlich Spenden, um Gotteshäuser und Orgeln zu sanieren, stellen Veranstaltungen auf die Beine, um Gläubige zusammenzubringen.

In der Lübecker Kirchgemeinde betrifft es über 10.000 Menschen. Für viel weniger Kirchenangehörige setzen sich die Ehrenamtlichen hierzulande ein. Dem gebührt Respekt.