17-Jährige bei Unfall in Gotha schwer verletzt

Gotha. In Gotha kollidierte eine 17-jährige Mopedfahrerin mit einem Auto. Die Jugendliche wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Gotha wurde am Sonntagabend eine 17-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, sei sie mit ihrem Moped die Ohrdrufer Straße in Richtung Harjesstraße gefahren. Als sie auf der zweispurigen Straße die Fahrspur wechseln wollte, übersah sie offenbar ein Auto, sodass es zur Kollision kam.

Die 17-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

