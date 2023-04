17-jähriger Motorradfahrer verletzt nach Zusammenstoß mit Gegenverkehr in Nessetal

Ein 17-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Nessetal verletzt. (Symbolbild)

Nessetal. Ein 17-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag zwischen Ballstädt und Westhausen verletzt, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Die Straße wurde gesperrt.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag zwischen Ballstädt und Westhausen verletzt, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet und mit dem Auto einer 60-Jährigen zusammenstieß. Nach Angaben der Polizei wurde der 16-Jährige dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde temporär gesperrt.

