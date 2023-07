18 Abiturienten mit Einser-Durchschnitt am Gothaer Gymnasium

Gotha. Alle Zwölftklässler des Gymnasium Ernestinum haben Prüfungen bestanden und Zeugnisse zur Abi-Feier in der Stadthalle Gotha erhalten

38 Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2023 haben stolz ihre Abiturzeugnisse entgegengenommen. In der feierlichen Atmosphäre der Gothaer Stadthalle erinnerte der Schulleiter, Lutz Wagner, an die gemeinsame Zeit am Ernestinum und stellte heraus, vor welchen Herausforderungen die Schülerinnen und Schüler vor allem während der durch die Pandemie bedingten Schulschließungen gestanden hatten, berichtet Oberstufen-Leiterin Anke Rosenbusch.

Wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Schulkonzeptes geleistet

In Zeiten, in denen ein Krieg in Europa und die Umweltzerstörung im Fokus der gesellschaftlichen Diskussion stehen, betonte er die Verantwortung insbesondere der jungen Generation. Natürlich wurden auch die Besonderheiten dieses Jahrgangs hervorgehoben. So hatten sich zum Beispiel mehrere der Absolventinnen und Absolventen aktiv in der Ganztagesbetreuung der Klassenstufen 5 und 6 engagiert und damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Schulkonzeptes geleistet. Nicht nur aufgrund dieses Konzeptes sei das Ernestinum ein wahrer Lern- und Lebensort für die Schüler, so Rosenbusch.

Die letzten Wochen seien für die Zwölftklässler stressig gewesen, die Anforderungen hoch. Dass am Ende alle Zugelassenen das Abiturzeugnis in der Hand hielten, sei dem Fleiß und Können der Schülerinnen und Schüler, der intensiven und persönlichen Vorbereitung durch die Lehrerinnen und Lehrer und der steten Unterstützung durch die Eltern zu verdanken.

Insgesamt 18 Abiturientinnen und Abiturienten erzielten einen „Einser-Durchschnitt“. Die drei Besten waren Linda Kuschnig (1,1), Lucie Lehmann (1,1) und Alina Rahner (1,3). Alle drei überzeugten in ihrer gesamten Schulzeit nicht nur mit herausragenden Leistungen, sondern wiesen eine hohe Sozialkompetenz auf, betont Rosenbusch.

Dank für vertrauensvolle Begleitung und Unterstützung

Die besten Leistungen in den einzelnen Prüfungsfächern wurden von Sponsoren, organisiert über den Förderverein des Ernestinums, prämiert. Der Preis für die beste Abiturleistung in Höhe von 500 Euro wurde von der VR Bank Westthüringen bereitgestellt.

Alina Rahner und Luise Scheffler erinnerten in ihrer Dankesrede humorvoll an Erlebnisse der gemeinsam verbrachten Schulzeit und bedankten sich insbesondere bei ihrer Stammkursleiterin Elke Schwäbe und ihrem Stammkursleiter Stefan Schießl für die vertrauensvolle Begleitung und Unterstützung in den vergangenen Jahren. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von ehemaligen Schülern des Gymnasiums Ernestinum, der Band „Quattro Stagioni“ sowie Emily Tanz.