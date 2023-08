18 Fußballfelder: Zahl der Solaranlagen in Gotha wächst konstant

Gotha. Der Ausbau von Photovoltaik in Gotha kommt voran. 41 neue Anlagen sind innerhalb von drei Monaten in Betrieb gegangen.

41 neue Photovoltaik-Anlagen sind im zweiten Quartal 2023 in Gotha in Betrieb gegangen. Das zeigen Zahlen des Vergleichsportals Selfmade Energy, die Daten der Bundesnetzagentur zum Solarausbau ausgewertet haben. Demnach liegt der Zuwachs an Solaranlagen in Gotha (9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) über dem bundesdeutschen Durchschnitt (8 Prozent). Die Gesamtzahl der in Gotha installierten Solaranlagen beträgt aktuell 480 Anlagen – das entspreche ungefähr einer Fläche von 18 Fußballfeldern.

Die installierte Leistung in Gotha liegt damit bei insgesamt 28 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Gotha es im Ranking der Städte auf Platz 1980 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 1606.

Die Wachstumsrate in Gotha ist seit fünf Jahren konstant. „Solarfirmen haben die vielen Aufträge aus 2022 abgearbeitet und zudem neue Kapazitäten geschaffen. Probleme in den Lieferketten in Folge der Corona-Pandemie, haben sich ebenfalls aufgelöst. Wartezeiten von sechs bis 18 Monaten sind jetzt passé – aktuell warten Sie nur noch circa vier Wochen auf die Installation Ihrer PV-Anlage“ erklärt Tim Rosengart, Geschäftsführer von Selfmade Energy.