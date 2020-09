Gotha. In Gotha hat ein 19-Jähriger in der Wohnung seiner Mutter randaliert. Dabei sei einiges zu Bruch gegangen.

19-Jähriger randaliert in Gotha in Wohnung der Mutter

Ein erheblich betrunkener 19-Jähriger randalierte am Sonntag in Gotha kurz nach Mitternacht in der Wohnung seiner Mutter in der Langensalzaer Straße. Laut Polizei gingen dabei einige Einrichtungsgegenstände zu Bruch.

Um den aggressiver jungen Mann zu bändigen, wurde die Polizei gerufen. Als die Polizei eintraf, wurde sie im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses von dem 19-Jährigen angegriffen. Die Beamten überwältigten den Mann und brachten ihn zur Dienststelle. Bei dem Gerangel sei ein Polizist leicht verletzt worden.

Durch den Sozialpsychiatrischen Dienst wurde der Mann zur Behandlung in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Ein zuvor mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über zwei Promille.