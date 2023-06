Fernwärmerohre sollen kommende Woche in Gotha-West erneuert werden. (Archiv).

20 Wohn- und Gewerbeobjekte in Gotha-West fünf Tage ohne Fernwärme

Gotha. Bauarbeiten sorgen in einem Teil von Gotha-West dafür, dass es nur kaltes Wasser und keine Heizung gibt.

Nur kaltes Wasser und keine Heizung gibt es vom 26. bis 30. Juni in einem Teil von Gotha-West. Betroffen sind Kunden in der Eschleber Straße von der Hausnummer 16 bis zur Humboldtstraße. Insgesamt geht es um etwa 20 Wohn- und Gewerbeobjekte. Wie die Stadtwerke mitteilen, wird in dem Bereich ein Abschnitt der Fernwärmeleitung erneuert.

Spätestens am 30. Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, heißt es weiter. Der Verkehr wird von den Bauarbeiten nicht beeinträchtigt sein.