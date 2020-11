21-Jähriger liefert sich im Landkreis Gotha wilde Verfolgungsjagden mit Polizei

Waltershausen. Im Landkreis Gotha hat sich ein 21-Jähriger wohl gleich zwei wilde Verfolgungsjagden mit der Polizei geliefert. Jetzt sitzt er in Haft.

Am Sonntag hat sich ein 21-Jähriger im Landkreis Gotha mutmaßlich gleich zwei wilde Verfolgungsjagden mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei informierte, sollte am Nachmittag zunächst in Waltershausen der Fahrer eines Audi A4 kontrolliert werden. Der entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete.

Trotz Blaulicht und Sondersignals habe der Audi-Fahrer sämtliche Anhaltesignale missachtet. Die Verfolgung führte über die Sackgasse Burgbergstraße. Dort habe der Audi-Fahrer eine Baumhecke durchbrochen und die Verfolgungsfahrt führte weiter über einen Waldweg auf die Landstraße in Richtung Friedrichroda.

Hier mussten mehrere Fußgänger beiseite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Dann verlor die Polizei den Wagen aus den Augen. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den angebrachten Kennzeichen um Fälschungen handelte.

Die Personen, welche durch den Autofahrer gefährdet wurden und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Benennung der Bezugsnummer 0275289/2020 zu melden.

Etwa zwei Stunden nach der Verfolgungsjagd in Waltershausen fiel einer Streifenwagenbesatzung Audi A4 im Stadtgebiet Gotha auf, welcher auf die Beschreibung passte. An dem Auto waren jedoch nicht die gesuchten Kennzeichen angebracht. Auch diesmal wollte sich der Fahrer nicht kontrollieren lassen und flüchtete. Es folgte eine Verfolgungsjagd durch die Innenstadt Gotha. In der Seebergstraße endete die Flucht als der Flüchtende einen Unfall baute.

Der 21-jährige Fahrer sei vorläufig festgenommen worden. Es stelle sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis hatte und unter Drogen stand. Das Auto war nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

Im Auto fanden die Beamten diverse Betäubungsmitteln und das Kennzeichen aus der ersten Verfolgungsjagd. Laut Polizei bestehe dringender Tatverdacht, dass der 21-Jährige für beide Verfolgungsjagden verantwortlich ist.

Gegen den 21- Jährige wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotene Kraftfahrzeugrennen und weiteren Delikten eingeleitet . Seitens der Staatsanwaltschaft Erfurt wurde eine vorläufige Festnahme bestätigt. Er werde am Montag einem Haftrichter vorgeführt.