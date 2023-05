22-jähriger Autofahrer liefert sich im Kreis Gotha riskante Verfolgungsfahrt mit Polizei

Friedrichroda Im Kreis Gotha ist ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Er überholte waghalsig und fuhr teilweise Geschwindigkeiten jenseits von 160 km/h.

Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr hat sich ein BMW-Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Laut den Angaben gab der Fahrer beim Erblicken der Polizei in Friedrichroda Gas und versuchte, den Streifenwagen abzuhängen. Polizisten verfolgten den Mann von Friedrichroda aus, über die B88 an Bad Tabarz und Langenhain vorbei in Richtung Autobahn. Schlussendlich verloren sie das Fahrzeug in Laucha.

Führerschein des Mannes wurde sichergestellt

Vor Bergkuppen, Kurven und an anderen unübersichtlichen Stellen habe der Fahrer dabei andere Verkehrsteilnehmer auf riskante Art und Weise überholt. Dabei sei er Geschwindigkeiten jenseits von 160 km/h gefahren, heißt es weiter. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte kurz nach Mitternacht das Fahrzeug schließlich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Führerschein des 22-jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden.

Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die von dem BMW zur fraglichen Zeit überholt und gegebenenfalls durch das Überholmanöver gefährdet wurden.

