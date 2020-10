2400 „Pferde“ laufen für Wärmeversorgung in Gotha

In der Breiten Gasse läuft seit Donnerstag ununterbrochen ein Motor. Dafür, dass etwa 2400 „Pferde“ – so viele gebe es im ganzen Landkreis nicht, weiß Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) – unter seiner Haube stecken, schnurrt er ganz leise. Sie treiben jetzt das neue Fernwärme-Kraftwerk der Stadtwerke Gotha an.

Aufsichtsratsvorsitzender Kreuch und Dirk Gabriel, Geschäftsführer der Stadtwerke Gotha GmbH, starten mit einem gemeinsamen Druck auf einen roten Knopf den ersten Motor des neuen Heizkraftwerkes (HKW) für den Dauerbetrieb in der Gothaer Breiten Gasse. Es versorgt fortan Teile der Gothaer Innenstadt mit Fernwärme und erzeugt gleichzeitig Strom. Dazu hat der kommunale Energieversorger in die Ende der 1970er errichtete Umform-Station, als noch mit Braunkohle geheizt wurde, nun investiert.

Der erste von zwei weiteren Motoren wiegt 14 Tonnen

Bernd Bodlin arbeitet seit 40 Jahren bei den Stadtwerken. Er kannte den Standort Breite Gasse noch als Umformstation zu Braunkohle-Zeiten. Foto: Wieland Fischer

Das Gebäude diente zuletzt der Druckerhaltung im Fernwärmenetz, weiß Bernd Bodlin, Bereichsleiter für die Fernwärme. „Als ich 1980 nach Gotha gekommen bin, stand das Gebäude schon.“ Nach dem Wendeinbruch seien die Abnehmerkapazitäten weiter gewachsen. Es sei es an der Zeit, neu zu investieren, findet Bodlin. Der Standort Breite Gasse sei dafür optimal. Die strategisch günstige Lage des HKWs an einer Haupttrasse ermögliche es, das Innenstadtgebiet in wenigen Jahren flächendeckend mit umweltfreundlicher Energie versorgen zu können, erklärt Sabine Erlewein, Sprecherin der Stadtwerke, beim Blick voraus.

Der 14 Tonnen schwere Motor, der vor etwa acht Monaten aus dem österreichischen Jenbach in die Breite Gasse geliefert und per Kran in die Grube gehoben worden war, ist der erste von zwei weiteren, die in den kommenden zwei Jahren im HKW Breite Gasse noch installiert werden sollen, kündigt Gabriel den Gästen zur Eröffnung an. 2022 werde ein neuer Kessel folgen. Ist alles eingerichtet, erhalte das Gebäude einen neuen Anstrich, sagt Gabriel, seit zweieinhalb Jahren Chef der Stadtwerke, zu den weiteren Plänen.

Die Fassade soll zum Abschluss der Millionen-Investition neu gestrichen werden. Foto: Wieland Fischer

Die Gesamtinvestition werde sich auf rund fünf Millionen Euro belaufen. Allein der erste Motor koste rund 800.000 Euro. Mit den drei Motoren könnten etwa 500 Einfamilienhäuser mit Fernwärme versorgen. Damit werde um die Hälfte der Fernwärmekunden versorgt. Die andere nutze Gas. Einschließlich Wohnungsgesellschaften beliefere der Energieversorger etwa 10.000 Abnahmestellen.

Kraftwerk soll etwa 15 Megawatt in Endausbaustufe liefern

Die Stadtwerke seien außerdem in der Lage, alle Gothaer Bürger mit Strom zu versorgen. Dazu trägt auch das neue HKW bei. In der Endausbaustufe soll es rund 15 Megawatt liefern. Überwacht und gesteuert wird die Anlage vom Heizkraftwerk Gotha-West. Der Motor laufe nach Bedarf. Im Winter komplett durch, in Sommermonaten seien auch Abschaltungen möglich, erklärt Gabriel zur Inbetriebnahme.

Oberbürgermeister Knut Kreuch (rechts) und Dirk Gabriel, Geschäftsführer der Stadtwerke Gotha, starten den ersten Motor des neuen Heizkraftwerkes Breite Gasse. Foto: Wieland Fischer

Für die Stadt gehe es bei dieser Investition darum, sich mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes im Zuge der Energiewende und Klimawandels nachhaltig besser aufzustellen, sagt Oberbürgermeister Kreuch.

Gleichzeitig solle eine neue Bindung zwischen Bürgern und Stadtwerken erzeugt werden, hofft er. Kunden der Stadtwerke seien „Bürger erster Klasse“, so Kreuch. Handeln für die Heimat, nennt er es.