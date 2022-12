25.000 VdK-Mitglied kommt aus Emleben

Gotha. Das neue Mitglied des Sozialverbandes VdK in Thüringen kommt wurde im Gothaer Ortsverband aufgenommen.

Der Sozialverband VdK in Thüringen ist in seiner mehr als 30-jährigen Geschichte so erfolgreich wie nie. So hielt Paul Weimann, Vorsitzender des Sozialverbands Hessen-Thüringen anlässlich der Weihnachtsfeier des Gothaer Ortsverbandes eine Überraschung für die Mitglieder bereit. Der VdK hat im Freistaat die historische Höchstmarke von 25.000 Mitgliedern erreicht und dieses Mitglied kommt aus dem Landkreis Gotha. Weimann konnte der 49-jährigen Annett Rehmann aus Emleben die Mitgliedsurkunde überreichen.

Nicht nur Annett Rehmann strahlte an diesem Tag, sondern auch David Wolf, Leiter des VdK-Ortsverbandes Gotha. „Wir sind der größte Kreisverband mit 1601 Mitgliedern in Thüringen“, sagt Wolf. „Die Informations- und Hilfsangebote des VdK zu Fragen rund um Gesundheit, Behinderung, Rente und Pflege treffen auf die Bedürfnisse von immer mehr Menschen“, erklärt Weimann.

Das sei auch der Grund gewesen, warum sich die Emleberin für den VdK entschieden hat. „Nach meiner Krebserkrankung hat man mir den Verband empfohlen“, erzählt Rehmann. Seit 20 Jahren ist sie als Maschinenbedienerin bei Storck in Ohrdruf tätig. Annett Rehmann ist verheiratet und hat eine Tochter.

Der VdK hat in Thüringen über 150 Ortsverbände, 15 Kreis- und drei Bezirksgeschäftsstellen.