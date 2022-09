Heimatshoppen in Waltershausen: Thomas Anacker von der Schokowelt, Mario Seyfarth (Rad-Haus), Anja Wolf von der IHK und Christian Döbel, Vorsitzender des FDP-Ortsvereins Waltershausen (von links).

25 Geschäfte in Waltershausen bieten regionale Angebote

Waltershausen. 25 Geschäfte beteiligen sich wieder am Heimatshoppen in Waltershausen.

Der Einzelhandel in der Stadt Waltershausen hat noch Wachstumspotenzial. Deshalb seien Kampagnen wie das „Heimatshoppen“ wichtig, um Konsumenten vor Ort die Angebote näherzubringen, erklärt Anja Wolf, Leiterin des Gothaer Regionalbüros der IHK Erfurt. Vor fünf Jahren hatte die Erfurter Kammer die Aktion in Thüringen ins Leben gerufen, die sich mittlerweile auch in Waltershausen unter der Bevölkerung eine große Beliebtheit erfreut.

Die Industrie- und Handelskammer wird auch in diesem Jahr das Heimatshoppen, welche am Samstag, 17. September, in der Puppenstadt stattfinden wird, wieder unterstützen. 25 Geschäfte beteiligen sich, bestätigt Christian Döbel, Vorsitzender des Ortsvereins der FDP.

Hatten die letzten Heimatshoppen Volksfest-Charakter, so soll die jetzige Aktion wieder zu ihrem Ursprung, nämlich in den Geschäften, zurückkehren. Trotzdem wird es auch Live-Musik geben, verrät Döbel, doch die Innenstadt-Händler stehen im Mittelpunkt. Diese wurden im Vorfeld informiert und angehalten, sich an der Aktion zu beteiligen.

„Wir haben uns diesmal wieder einiges einfallen lassen“, so Döbel. Für die kleinen Besucher gibt es eine Stempel-Aktion. In sieben Läden können die Kinder bei Rate- und Suchspielen kleine Preise gewinnen.

Die Eröffnung der Heimatshoppen-Aktion findet bereits am Freitag, 16. September, um 19 Uhr im Gleisdreieck statt. Am Samstag sind die beteiligten Geschäfte von 10 bis 16 Uhr geöffnet und bieten ihren Besuchern und Kunden eigene Angebote an.