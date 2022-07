25-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung in Gotha: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Gotha/Erfurt. In Gotha ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ums Leben gekommen. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Gotha hat die Polizei einen 33-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde der Tatverdächtige bereits am Samstag in seiner Wohnung in Gotha festgenommen.

Ihm wird vorgeworfen, während eines Streits einen 25-Jährigen mit einem Messer so verletzt zu haben, dass dieser unmittelbar nach dem Angriff verstarb.

Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Zur Tat selbst wollte er sich bei der Haftvorführung vor Gericht nicht äußern.

Die Ermittlungen der Mordkommission des Landeskriminalamtes Thüringen sowie alle kriminaltechnischen Untersuchungen würden weiter intensiv fortgesetzt, um alle erforderlichen Beweismittel für das weitere Verfahren bereit zu stellen, teilt die Polizei mit.

