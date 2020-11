28 Infizierte mehr im Kreis Gotha

Auf 36,3 ist der Inzidenzwert am Mittwoch im Landkreis Gotha gestiegen. Grund ist der enorme Anstieg bei der Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen. So vermeldete das Robert-Koch-Institut Berlin 28 Personen mehr als am Vortag, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Stand jetzt: 594 Personen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog

Erkrankt an Covid-19 sind 94 Personen, neun mehr als am Dienstag. Gestiegen ist auch die Zahl der in Krankenhäusern stationär behandelten Personen. So werden jetzt zehn Personen, zwei mehr als am Tag zuvor, medizinisch betreut. Zwei Personen liegen noch auf der Intensivstation. 469 Menschen im Landkreis (Zuwachs von 19 Personen) gelten inzwischen als genesen. Bislang sind 31 Personen an der Lungenkrankheit verstorben.