Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

31- jähriger Radfahrer bei Unfall in Gotha verletzt

Am späten Donnerstagnachmittag war eine 44-Jährige VW-Fahrerin auf der Gartenstraße in Gotha unterwegs und bog am Bertha-von Suttner-Platz nach links ab. Aus Richtung Brühl kam in diesem Moment ein 31-jähriger Radfahrer und nutzte einen Fußgängerüberweg, den die VW-Fahrerin kreuzte.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden. Der 31-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Wie die Polizei mitteilte, entstanden an VW und Fahrrad leichte Sachschäden.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Gotha:

Unbekannte überfallen Pizzaboten in Gotha

Fünf Schwerverletzte nach Unfall auf B247 in Gotha