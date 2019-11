Zum siebenten Mal wurde im Juni der Menantes-Preis für erotische Literatur im Pfarrhof Wandersleben vergeben. 450 Autoren mit über 800 Beiträgen hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Von einer Jury waren fünf Finalisten gekürt worden: Roland Bärwinkel aus Weimar, Antje Doßmann aus Bielefeld, Sophia Fritz aus München sowie Barbara Rieger und Helge Streit, beide aus Wien. Sie trugen zum Sommer-Literaturfest ihre Texte vor. Den mit 2000 Euro dotierten Jurypreis erhielt Sophia Fritz. Der Publikumspreis (500 Euro) Barbara Rieger.

32 erotischen Gedichte und Geschichten

Die Menantes-Freunde Wandersleben sorgen wieder über die Kreisgrenzen hinweg für Aufmerksamkeit. Diesen Donnerstag wird in Erfurt zur Herbstlese die Anthologie „Durch Deiner Blicke Macht“ vorgestellt. Sie umfasst 32 erotische Gedichte und Geschichten des diesjährigen Wettbewerbs um den Menantes-Literaturpreis.

Die Kirchgemeinde Wandersleben und der Menantes-Förderkreis loben diesen seit 2006 aus. Sie erinnern damit an den in Wandersleben geborenen Barockdichter Christian Friedrich Hunold, der unter dem Pseudonym Menantes im 18. Jahrhundert erotische Gedichte verfasst hatte. „Der Menantes-Literaturpreis soll Denkanstöße für den Umgang mit Erotik, Sexualität und Liebe geben. Gleichzeitig ist er ein Spiegelbild erotischer Dichtung der Gegenwart“, sagt Pfarrer Bernd Kramer, Initiator und Mitorganisator des Literatur-Wettbewerbs.

Dieses Jahr zum siebenten Literaturwettbewerb waren 450 Einsendungen mit mehr mit mehr als 830 Werken von Autoren aus neun Ländern eingegangen. Sophia Fritz erhielt im Juni beim Literaturfest in Wandersleben den mit 2000 Euro dotierten Jury-Preis für ihre Ménage à trois, die Kurzgeschichte „Neue Männer alte Löcher“ über eine Dreiecksbeziehung. Der Publikumspreis ging an Barbara Rieger aus Wien für ihre Kurzgeschichte „Ich hätte dich, hätte dich so sehr“. Weitere Finalisten waren Roland Bärwinkel aus Weimar, Antje Doßmann (Bielefeld) und Helge Streit (Wien).

Die besten Beiträge des Literaturwettbewerbs sind in einer Anthologie des Mitteldeutschen Verlags zusammengefasst. Diese wird am Donnerstag, 14. November um 19.30 Uhr im Haus Dacheröden im Rahmen der Erfurter Herbstlese vorgestellt. Dazu werden auch die fünf Finalisten lesen. Durch den Abend führt Moderatorin Romy Gehrke. Musikalisch wird die Lesung von der Band „String Company“ umrahmt.