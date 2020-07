Warza. In Warza hat ein 32-Jähriger eine Frau tätlich angegriffen. Zwei Männer, die ihr helfen wollten, wurden ebenfalls zum Teil verletzt.

32-Jähriger schlägt erst auf Frau und dann auf Helfer ein

In Warza im Landkreis Gotha hat ein 32-Jähriger mehrere Personen angegriffen und zum Teil verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, soll der 32-Jährige am Samstagabend zunächst mehrfach auf eine 37-Jährige eingeschlagen, sie zu Boden gestoßen und anschließend getreten und bedroht haben.

Ein 69- und 52-Jähriger sollen der Frau zu Hilfe geeilt sein und seien dann ebenfalls von dem 32-Jährigen angegriffen worden. Der Angreifer sowie die 37-Jährige und der 69-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Aufgrund des aggressiven Verhaltens sei der 32-Jährige von der Polizei mit Handschellen fixiert worden.

Er wurde später mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dem 32-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hätten sich die Beteiligten gekannt.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet und die Ermittlungen zu den Tathergängen und Hintergründen aufgenommen.