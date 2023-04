40.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall bei Altenbergen

In Altenbergen/Catterfeld hat sich am Montagmittag ein Auffahrunfall ereignet.

Altenbergen. Durch den Aufprall landen beide Fahrzeuge bei Altenbergen im Straßengraben. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Drei Menschen sind am Montagmittag in Altenbergen bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Gegen 13 Uhr ist ein BMW mit zwei Insassen auf einen Skoda aufgefahren. Bei Fahrzeuge waren von Georgenthal in Richtung Friedrichroda unterwegs. Der BMW soll ungebremst auf den Skoda aufgefahren sein, als dieser hielt, um links nach Altenbergen abzubiegen, heißt es. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge nach links in den Graben geschleudert.

Laut Polizei beläuft sich der erhebliche Sachschaden an beiden Autos auf rund 40.000 Euro. Im Einsatz waren vor Ort drei Rettungswagen sowie Feuerwehren der umliegenden Ortsteile. Die Skoda-Fahrerin sowie Fahrerin und Beifahrer des BMW wurden ins Krankenhaus gebracht.