In Molschleben im Landkreis Gotha kontrollierte die Polizei am Montag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer.

Molschleben. Die Polizei hat am Montagnachmittag in Molschleben im Landkreis Gotha eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und mehrere Verstöße dabei registriert.

40 Geschwindigkeitsverstöße in Molschleben

Nach Angaben der Polizei passierten am Montagnachmittag über 500 Fahrzeuge die Messstelle in Molschleben, in welcher die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 km/h beträgt.

Die Bilanz der Polizei: 40 Geschwindigkeitsüberschreitungen, das schnellste Fahrzeug wurde dabei mit 92 km/h gemessen.

Dieser Verstoß hat neben einem hohem Bußgeld auch ein Fahrverbot zur Folge.