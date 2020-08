41-Jähriger bei Streit schwer verletzt - Unbekannte greifen Mann an

Mann bei Streit schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Gemeinschaftsunterkunft an der Suhler Straße in Ohrdruf in der Nacht zum Dienstag wurde ein 41 Jahre alter Mann schwer verletzt. Offenbar wirkten zwei bislang unbekannte Täter nach einem Streit gegen 0.45 Uhr gewaltsam auf den 41-jährigen Nigerianer ein. Dieser erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Täter wird als etwa 45 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er habe dunkle Haut. Die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0196848/2020) zu melden.

Unbekannte greifen Mann an

In der Nacht zu Dienstag wurde der Polizei mitgeteilt, dass es am Coburger Platz in Gotha zu einer Körperverletzung gekommen sein soll. Laut des Mitteilers war der 18 Jahre alte Geschädigte gegen 0.30 Uhr mit einem Hund spazieren, als er unvermittelt von zwei Unbekannten angegriffen wurde. Die Täter wirkten offenbar gewaltsam auf den 18-Jährigen ein, sodass dieser leichte Verletzungen davon trug. Einer der Männer soll außerdem den Hund getreten haben.

Die Unbekannten wurden beide als etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank beschrieben. Sie hätten dunkle Haut und schwarze lockige Haare. Ein Täter habe eine schwarze Hose und ein T-Shirt getragen, der andere sei ebenfalls mit einer schwarzen Hose und einem blau-roten Shirt bekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0196844/2020) zu melden.

