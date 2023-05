Täter beschädigten in Siebleben eine Wärmepumpe. (Symbolbild)

45.000 Euro Sachschaden in Siebleben verursacht

Seibleben. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben sich Zutritt zu einem Baugrundstück in Siebleben verschafft. Dabei verursachten sie einen Schaden von 45.000 Euro.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, auf das Baustellengelände eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Straße in Siebleben begeben. Das Haus befindet sich im Rohbau.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beschädigten der oder die Täter unter anderem eine Wärmepumpe. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ungefähr 45.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Gotha sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt getätigt haben (Telefon: 03621/781124).