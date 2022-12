50 neue Ideen für das Gothaer Stadtbad gesucht

Die Eintrittspreise im Gothaer Stadtbad sollen erhöht werden. Das ist Thema in der Stadtratssitzung am 13. Dezember.

Gotha. Der Gothaer Stadtrat trifft sich am 13. Dezember zur Ratssitzung. Auf der Tagesordnung steht die Preiserhöhung im Stadtbad.

Die Gothaer Stadträte kommen am Dienstag, dem 13. Dezember, zu ihrer letzten Ratssitzung in diesem Jahr zusammen. Beginn ist um 17 Uhr in der Stadthalle. An diesem Abend wollen die Stadträte die Haushaltssatzung 2023 verabschieden.

Auf der Tagesordnung steht zudem die Erhöhung der Eintrittspreise im Stadtbad. Dazu hat die Fraktion Freie Wähler/Piraten ihre eigene Meinung. Nach ihrer Sicht seien Preisanpassungen unumgänglich, doch sind Konsequenzen bei der Betreibung des Stadtbades gefordert. So sei das Bad als Sportbad und nicht als Erlebnisbad geplant gewesen. Dadurch würde verhindert, dass Familien sich länger im Bad aufhalten würden. Deshalb fordert die Fraktion 50 neue Ideen für das Stadtbad vorzulegen.

So könne man sich vorstellen, dass die zusammen mit Badbesuchern und interessierten Bürgern gefunden werden. Auch sollten Kinder und Jugendliche befragt werden, was sie sich wünschen.

Nach Fraktionssicht scheint die kreative Badnutzung in Vergessenheit geraten zu sein. Zudem soll man sich nicht auf Einschränkungen berufen, die in Coronazeiten galten. Das Gothaer Stadtbad müsse beweisen, dass Erhöhungen bei den Eintrittspreisen zu einer Veränderung der Bade- und Schwimmkultur führen können.