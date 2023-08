51.547 Radkilometer beim Gothaer Stadtradeln gesammelt

Gotha. Die Stadt Gotha zeichnet die fleißigsten Teilnehmer des diesjährigen Stadtradeln aus. 331 Starter strampeln sich in 20 Teams ab

Die emsigsten Teilnehmer beim diesjährigen Stadtradeln, bei dem sich die Stadt Gotha erstmals als Kommune beteiligt hat, sind am Mittwoch von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) gewürdigt worden.

Insgesamt wurden in Gotha 51.547 Radkilometer gesammelt. Damit seien acht Tonnen Kohlendioxid vermieden worden, rechnet die Stadtverwaltung um.

331 Radfahrer haben sich an der Aktion beteiligt, die durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, das Klima Bündnis und den ADFC Thüringen gefördert wurde. Die 331 Gothaer Teilnehmer haben sich in 20 unterschiedlichen Teams zusammengefunden, in denen gemeinsam versucht wurde, möglichst viele Kilometer zu erreichen. Da die Teamgrößen teilweise sehr unterschiedlich gewesen seien, seien die Kilometer dann auf die Personenzahl heruntergerechnet worden.

Sportliche Leistung undEngagement für Klimaschutz

Am Ende konnte das Team Risi, mit 588 erstrampelten Kilometern pro Kopf sich den ersten Platz sichern. Auf den zweiten Platz kamen die sogenannten Radlerfreunde mit 483,9 Kilometern und Fida-Riege auf den dritten Platz mit 232,8 Kilometern. Für diese sportliche Leistung und das Engagement für den Klimaschutz erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde sowie die Gewinnerteams einen Gotha-Gutschein in Höhe von zehn Euro.

Die Stadtverwaltung hoffe im kommenden Jahr wieder auf eine rege Teilnahme und damit auch wieder viel zusätzlichen Input zu Verbesserungsmöglichkeiten im Radverkehr, in den die Stadt Gotha parallel schrittweise investiert.

Alle Radfahrer, die nicht an der Siegerehrung teilnehmen konnten, können sich ihre Urkunde im Neuen Rathaus, Ekhofplatz 24, im Sachbereich Nachhaltigkeitsarbeit, Anja Meyfahrt, Tel. 03621/222-133 abholen.