600 Euro dank Koch-Aktion auf dem Gothaer Weihnachtsmarkt

Viermal gab es auf dem innerstädtischen Gothaer Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr besondere Leckereien, zubereitet von Persönlichkeiten der Stadt. Schlosspark-Verwalter Jens Scheffler, Stadtbad-Chefin Anette Engel-Adlung, der SPD-Landtagsabgeordnete und Matthias Hey und Michaela Barchevitch, die Intendantin der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, beteiligten sich am Promi-Kochen. Die Zutaten zahlten die Köche selbst.

Der gesamte Verkaufserlös wird stets für einen guten Zweck gespendet. Maik Hinkel, der Organisator des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt, rundete die Spende auf 600 Euro auf und konnte so am Dienstag das Geld übergeben. Diesmal trat Michaela Barchevitch Empfängerin auf – mit dem Geld sollen die Aktivitäten des Netzwerkes Freiklang unterstützt werden.

Alljährlich suchen sich die Weihnachtsmarkt-Organisatoren eine guten Zweck aus, dem die Erlöse der Kochaktion zugute kommen. Das es diesmal das Netzwerk wurde, hängt auch mit der Möglichkeit zusammen, im Rahmen eines solchen Events den Spendenzweck gut erklären zu können, benennt Maik Hinkel einen Grund der Wahl. Das Netzwerk Freiklang ist aus dem Projekt „Musik in Motion“ hervorgegangen, das Musik, Sport und aufeinander abgestimmte Betätigung für Jugendliche und Kinder miteinander verband. Nun ist die Förderung des Bundes dafür vorbei, doch es soll weiter gehen.

So gibt es die nächste Music-Basketball-Akademie vom 20. bis 24. Juli 2020. Die Kosten dafür betragen 15 Euro pro Tag inklusive Betreuung und Verpflegung. Workshopkurse im musikalischen, sportlichen und kreativen Bereich sind geplant. Jugendliche, die am Gesangsworkshop teilnehmen, werden ein Abschlusskonzert gemeinsam mit Musikern, Orchester und allen Workshopteilnehmern geben. Die Spenden dienen dazu, auch Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen, die es sich sonst nicht leisten könnten.