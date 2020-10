63-Jähriger missachtet Maskenpflicht und klaut Brille von Bankangestellten

Die Polizei in Gotha hat Ermittlungen gegen einen 63-Jährigen eingeleitet, nachdem sich dieser am Dienstagmorgen in einer Bank zunächst uneinsichtig und dann als Dieb entpuppt hatte. (Symbolfoto)

Gotha. Die Pflicht eine Maske zu tragen missachtete am Dienstagmorgen ein 63-Jähriger in einer Bank in Gotha. Außerdem klaute der Mann die Brille eines Angestellten.

Nach Angaben der Polizei betrat der 63-Jährige am heutigen Dienstagmorgen die Bankfiliale in der Lutherstraße in Gotha. Dabei trug der Mann keine Gesichtsmaske, worauf in ein Bankmitarbeiter hinwies.

In der Folge soll sich der 63-Jährige gegenüber dem 50 Jahre alten Mitarbeiter des Geldinstituts aggressiv verhalten haben und entriss dem Bankangestellten zudem seine Brille. Anschließend ergriff der 63-Jährige die Flucht.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später im unmittelbaren Bereich der Bank antreffen. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.