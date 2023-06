750 Menschen starten bei der Regenbogentour in Gotha

Am Nachmittag wurden die 750 Radelnden in Weimar empfangen. Mit dabei: Gothas Bürgermeister Ulf Zillmann (Dritter von links).

Gotha. Mit Verspätung wurden am Samstagnachmittag die Starter der Regenbogentour in Weimar empfangen. Einige trugen Blessuren davon.

Pünktlich startete am Vormittag des 2. Juni die Regenbogentour am Gothaer Bahnhofsvorplatz. Allerdings verlief die Radtour zugunsten krebskranker Kinder und ihrer Familien nicht ganz unfallfrei, so dass die 750 Mitradelnden mit zwei Stunden Verspätung auf dem Weimarer Platz der Demokratie eintrafen. Drei kleinere Stürze, die aber allesamt glimpflich verlaufen seien, hielten die Tour für den guten Zweck auf. Unter anderem sei ein Kind auf der Etappe von Gotha nach Erfurt mit dem Rad gefallen.

In Weimar wurden die Teilnehmenden groß empfangen: Am Ziel jubelten nicht nur die Zuschauenden, sondern auch Cheerleader des Vereins CFC Weimar. Mitgemacht hatte die Tour unter anderem Gothas Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU). Die Regenbogentour wird von der Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt organisiert. Die Einnahmen fließen unter anderem in die Anmietung einer Elternwohnung in Krankenhausnähe. Es war die 29. Auflage der Tour.

In Weimar klang die Regenbogentour mit einem Familienfest samt Live-Musik und Kinderzirkus aus. Für die Rückfahrt konnten die Teilnehmenden den Regenbogen-Express nutzen, einen Sonderzug, der zwischen Gotha und Weimar verkehrte.