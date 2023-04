7500 Euro Schaden: Wieder Vandalen in Gotha zugange

Gotha. Die öffentlichen Toiletten am Hauptbahnhof Gotha bleiben wegen massiver Schäden vorerst gesperrt.

Erneut kommt Vandalismus die Stadt Gotha teuer zu stehen. Die öffentlichen Toiletten an den Bus- und Straßenbahnhaltestellen am Hauptbahnhof bleiben vorerst geschlossen, weil die Anlage in der vergangenen Woche massiv beschädigt wurde. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beläuft sich die Schadenshöhe auf 7500 Euro. Von Schmierereien abgesehen, ist die Kabinentür derart verbogen und verbeult, dass sie ersetzt werden muss. Wann die Toiletten wieder geöffnet werden, sei noch nicht abzusehen, da sich die Reparaturen aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation verzögerten. Dennoch arbeite man an einer schnellen Lösung, um die Nutzung der Toilettenanlagen wieder zu ermöglichen, heißt es.

Vandalismus wird vermehrt zum Ärgernis in Gotha. Erst vergangenen Freitag war die Bepflanzung an der Wasserkunst verwüstet worden.