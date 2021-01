76 Personen aus dem Kreis Gotha in stationärer Behandlung

Auch am zweiten Tag des neuen Jahres ist im Landkreis Gotha keine Verbesserung der Zahlen an Corona-Neuinfektionen in Sicht. So stieg laut Robert-Koch-Institut die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen binnen 24 Stunden auf 2168. Das sind 29 Personen mehr als am Neujahrstag. Corona-Blog: Knapp 600 Neuinfektionen in Thüringen - Notbetreuung in der Kritik

Davon sind 580 Personen (+ 27) an Covid-19 erkrankt. Die Anzahl der mit schwerwiegenden Krankheitsverläufen stationär liegenden Personen stieg um sieben auf nunmehr 76 Personen an. Von diesen müssen elf Personen (+ 4) intensivmedizinisch versorgt werden.

Unverändert geblieben ist die Zahl der an der Lungenkrankheit genesenen Menschen. Sie liegt bei 1517 Personen. Allerdings sind zwei weitere Menschen an oder mit Corona verstorben, sodass der Landkreis Gotha jetzt 71 Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie zu verzeichnen hat.

Der Inzidenzwert beträgt 172,0 – er zeigt die Neuinfektionen der letzten sieben Tage an.

Im Helios Klinikum Gotha wurde unterdessen mit dem Impfen unter dem medizinischen Personal begonnen. 30 Mitarbeiter erhielten Corona-Impfstoff. Es gebe eine große Impfbereitschaft, heißt es.