80.000 Euro Schaden bei Unfall mit Linienbus

Bei einem Unfall mit einem Linienbus ist am Mittwoch auf der Straße zwischen Westhausen und Hochheim (Landkreis Gotha) hoher Sachschaden entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, kam der 57-jährige Busfahrer aus bisher ungeklärter Ursache gegen 14.15 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Während des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus. Der Fahrer sei unverletzt geblieben.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 80.000 Euro, der Bus musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Dutzende Temposünder

Dienstag zwischen 5.45 Uhr und 12 Uhr wurde in Trügleben bei 1231 Fahrern die Geschwindigkeit überprüft. Dabei konnten 35 Verstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 50km/h fuhr der Fahrer mit der höchsten Übertretung 91km/h. In fünf Messstunden passierten 419 Fahrzeuge eine Messstelle in Ruhla, wovon 25 gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h verstießen. Der höchste Verstoß betrug hier 93km/h. Die Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot.

2,51 Promille: Lkw-Fahrer schläft auf Standstreifen der A4 seinen Rausch aus

