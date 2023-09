84-jähriger Vermisster aus Gotha wieder da

Gotha. Ein 84-Jähriger aus Gotha war seit Donnerstag vermisst. Die Polizei konnte ihre Suche erfolgreich beenden.

Der 84-Jährige war letztmalig am Donnerstag am Gothaer Krankenhaus in der Heliosstraße gesehen worden. Die Polizei vermeldete nun, dass der Mann wohlbehalten aufgegriffen werden konnte.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.