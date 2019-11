Kreis Gotha. So viele Bankrotterklärungen landeten in diesem Jahr vor den Thüringer Amtsgerichten

93 Pleiten im Kreis Gotha

Die Thüringer Amtsgerichte haben von Januar bis August 2019 über 1575 Insolvenzverfahren entschieden. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik bekannt gibt, sind darunter auch 93 Insolvenzen aus dem Landkreis Gotha.

Geschätzte 13.590 Euro würden von den nicht mehr zahlungsfähigen Unternehmen und Privatpersonen aus Gotha und Umgebung gefordert. Thüringenweit warten Gläubiger auf rund 445 Millionen Euro, heißt es.

Im Vergleich zu 2018 sei die Zahl der Insolvenzanträge in Thüringen um 4,2 Prozent gesunken. Nur jede zehnte Pleite wird von einem Unternehmen angemeldet. Fast 90 Prozent der Schuldner sind Gesellschafter und Personen, die ehemals selbstständig waren. In Gotha wurden 90 Insolvenzverfahren eröffnet, drei mangels Masse abgewiesen. Drei Arbeitnehmer seien im Landkreis Gotha von Insolvenzen betroffen, heißt es aus dem Statistischen Landesamt, wobei nicht bei allen Insolvenzverfahren die Zahl der Beschäftigten bekannt sei. Im Ilm-Kreis etwa trifft 691 Menschen die Insolvenz ihres Betriebs, im vergleichsweise kleinen Eisenach sind es 647 Betroffene. Ein Schuldenbereinigungsplan kam 24 Mal bei Insolvenzen in Thüringen infrage, in Gotha jedoch bei keiner.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Thüringen ist um fast ein Drittel gesunken, besonders GmbHs und Einzelunternehmen gingen bankrott. Die Zahl der Privatinsolvenzen hat sich kaum verändert. Die meisten Insolvenzen insgesamt sind zuletzt im November 2018 verzeichnet wurden.