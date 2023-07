Alwine Gschwendtner, Gothas Beauftragte für Denkmalpflege im Stadtplanungsamt, ruft zur Teilnahme am Wettbewerb um den Gothaer Fassadenpreis auf. Es ist eine ihrer letzten Amtshandlungen in Gotha. Nach fast fünf Jahren Arbeit hier kehrt sie zurück in ihre Heimat nach Freiburg im Breisgau.