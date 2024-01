Abschieds- und Aufbruchstimmung in Friedrichroda

Friedrichroda Friedrichroda begeht Fest zwischen den Jahren. Bürgermeister Thomas Klöppel zieht Bilanz. Kurort verzeichnet steigende Übernachtungszahlen.

In Friedrichrodas Innenstadt herrscht vor Silvester geschäftiges Treiben. Dafür sorgt am Freitag und Samstag, 29./30. Dezember, das Fest zwischen den Jahren. Trubel, Marktstände und Bühnenprogramm tragen zur Kurzweil bei. Am Samstag ab 13 Uhr soll bei Plus-Temperaturen ein Eisbildhauer in Aktion zu erleben sein.

Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) hat das Fest wie die Jahre zuvor am Kirchplatz eröffnet. Damit bahnen sich auch personelle Veränderungen bei den Machern von Kur- und Stadtverwaltung an. Für Josefine Grüßner ist es der letzte Arbeitstag im Kuramt. Ihre Nachfolgerin Giolia Fiocco steht schon am Bühnenrand. Sie werde ab 1. Februar 2024 die Lücke schließen, sagt Kuramtschefin Antje Hammermeister.

Es ist aller Voraussicht nach Klöppels letzte Amtshandlung zum Festauftakt. Am 30. Juni 2024 will er das Amt niederlegen und in den Ruhestand gehen. Es hat den Noch-63-Jährigen in seiner nun mehr als 17-jährigen Amtszeit von Beginn an begleitet. Das Fest war in den 1990ern aus der Taufe gehoben worden, um Einheimischen und Gäste des jetzigen heilklimatischen Kurorts der Premiumklasse auch zwischen den Jahren etwas zu bieten.

Mehr als 500 Veranstaltungen, einschließlich der Ortsteile Finsterbergen, Ernstroda, Cumbach, waren es dieses Jahr wieder. Klöppel verweist auf das Motto: Kur trifft Kultur. Dazu trägt die Neugestaltung des Kurparks bei, die dieses Jahr abgeschlossen werden konnte. Etliche Tagesgäste nutzen das Angebot. Der Fremdenverkehr befinde sich nach der Coronapandemie wieder im Aufwind. Die Stadt komme der Zahl von insgesamt 420.000 Übernachtungen wie vor Corona immer näher. Bereits Anfang November, nach der letzten Erfassung, war mit 330.000 Übernachtungen die Gesamtzahl des Vorjahres (315.000) übertroffen. Mit Weihnachts- und Neujahrsbesucherboom könnte es an die 380.000 werden, ist der Bürgermeister optimistisch.

Er blicke zuversichtlich ins neue Jahr. Pünktlich zum 30. November hat der Stadtrat den Haushaltsplan für 2024 beschlossen. „Damit ist Grundlage gegeben, dass wir stabil weiterarbeiten können. Wir haben das Jahr ordentlich geplant.“ - Als wäre er bis zum nächsten Fest zwischen den Jahren im Amt.

Klöppel lobt das parteiübergreifende Miteinander in Ausschuss- und Ratssitzungen. „Wir sitzen im Stadtrat für eine Partei, die heißt Friedrichroda. Das war immer meine Prämisse.“ Dafür spricht auch, dass es bis jetzt einen möglichen Kandidaten für die Nachfolge gebe, den Beigeordneten Kay Brückmann (VBI).